Tämä näky saa hieraisemaan silmiä: 45 lehmää ryntäsi kadulle Isossa-Britanniassa ja jälki oli sen mukaista

Katso tilanne yllä olevalta videolta!

– Vanhin lapseni oli juuri päässyt kadun kulmalle, kun muutamat hänen ystävistään olivat kertoneet, että lehmät olivat irti. He eivät nähneet mitään tietä, vain joukon lehmiä, Jess jatkoi.

Kiinniotto kesti useita tunteja

– Ne tekivät sotkua. Siellä on aika paljon lantaa. Se on aika ällöttävää, Jess kuvailee lehmien jättämiä jälkiä.

– Aika moni on sanonut, että se on hauskinta, mitä he ovat nähneet, Jess kertoi nauraen.