Tämä kaikki muuttuu Isossa-Britanniassa nyt – kansallishymni, kolikoiden kuvat, postimerkit

Britannian kansallishymnin sanat muuttuvat. God Save the Queen -sanat vaihtuvat sanoihin God Save the King -muotoon. Kansallishymnin lisäksi setelien ja kolikoiden kuvat muuttuvat sitä tahtia, kun uusia seteleitä painetaan ja kolikoita lyödään. Uusiin rahoihin tulee kuninkaan kuva.

Maan postimerkit muuttuvat myös. Kuningattaren kuva korvautuu kuninkaan kuvalla. Uusien postilaatikoiden kirjaimet vaihtuvat. Postilaatikoiden kyljessä on hallitsijan nimikirjaimet, mutta ER:n tilalle tulee jatkossa CR (sanoista Elizabeth Regina / Charles Rex) sitä mukaa kuin postilaatikoita uusitaan. Regina on latinaa ja tarkoittaa kuningatarta, rex kuningasta.

Kuningatar Elisabet on pitänyt vuotuisen televisioidun joulupuheensa, jota kutsutaan nimellä the Queen’s Speech. Siitä tulee nyt the King’s Speech.