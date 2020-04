Tämä grafiikka puhuu selvää kieltä: Näin rajusti tartunnat ovat kasvaneet Italian pahimmalla korona-alueella Lombardiassa

Oheinen video näyttää yksiselitteisesti, miten raju tautitapausten kasvu on ollut!

Koronaepidemian keskittymä on edelleen Pohjois-Italiassa sijaitseva Lombardian alue. Lombardian alueeseen kuuluu suurkaupunki Milanon lisäksi sen ympärillä sijaitsevat maakunnat.

Yllä olevalta animaatiovideolta näkyy selkeästi, kuinka jyrkällä käyrällä Lombardian alueeseen kuuluvissa 12 kaupungissa koronatartuntojen määrä on kasvanut koronapandemian aikana.

Lombardian alueella on koronavirukseen kuollut eilisten tietojen mukaan 12 050 ihmistä, mikä on noin puolet kaikista maassa todetuista tautiin kuolleista tapauksista. Koronavirustartuntoja alueella on todettu noin 65 000 tapausta.