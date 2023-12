Talviuintipaikoilla useita onnettomuuksia – nämä ovat vaaranpaikat

Vinkit turvalliseen talviuintiin Älä mene uimaan yksin! Talviuinti on turvallisempaa ja mukavaa yhdessä läheisten tai muiden harrastajien seurassa.

Tutustu turvallisuusohjeisiin. Tiedä, miten voit auttaa hätätilanteessa. Tarkista, että talviuintipaikan osoite ja ohjeet avun hälyttämiseen on kirjattu näkyvästi ja että veden äärellä on pelastusrengas.

Liiku rauhallisesti. Kulkureitit ja portaat voivat olla liukkaat.

Varustaudu uintiin uimapuvulla, päähineellä, jalkineilla sekä halutessasi käsineillä.

Lämmittele hyvin ennen veteen menemistä esimerkiksi lyhyellä jumpalla.

Aloita lyhyillä uinneilla ja lisää aikaa pikkuhiljaa kehon tottuessa kylmään veteen. Veteen mennessä voit tuntea kylmäshokin, joka voi aiheuttaa hengen salpautumista, joten hengitä rauhallisesti, kun laskeudut veteen.

Saunan jälkeen tulee antaa kehon viilentyä.

Lämmittele myös uinnin jälkeen. Juo lämmintä juomaa ja pue päällesi kuivat vaatteet mahdollisimman pian.

Älä ui sairaana tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Mikäli epäilet talviuinnin sopivuutta itsellesi, keskustele ensin lääkärisi kanssa.

Nauti talviuinnin hyvistä terveysvaikutuksista kehoasi kuunnellen. Lapsetkin voivat kokeilla talviuintia aikuisten seurassa. Lähde: Suomen latu