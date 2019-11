Talvisodan veteraani Veikko Heikkinen, 99, on Hyrynsalmen vanhin mies ja vaimonsa omaishoitaja – "Kyllä minä vaimoa tässä päivittäin taluttelen"

Tuhat elossa



Suomen Sotaveteraaniliitto arvioi, että talvisodassa jollakin tavalla mukana olleita veteraaneja olisi elossa vielä noin tuhat. Arvio on tehty syntymävuoden perusteella, koska tarkkaa lukua ei tiedetä.

Heikkinen on yksi heistä. Hän oli Talvisodan syttyessä 19-vuotias ja sai apulaisnimismieheltä muutaman ikätoverinsa kanssa komennuksen työpalvelukseen huoltojoukkoihin.

– Niitä rekiä saattoi olla satojakin ja me korjattiin niitä helmikuulle asti. Niitä oli särkynyt siellä rintamalla niin paljon, Heikkinen muistelee ensimmäistä sotakokemustaan.

Lukemista joka päivä



– Venäläisiä kaatui paljon kaikilla rintamilla ja se alkoi Stalinkin ajatella, että pakko on saada sota loppumaan. Jonkinlainen rauha saatiinkin.

Heikkinen täyttää helmikuussa 100 vuotta ja on nyt Hyrynsalmen vanhin mies. Jatkosodan veteraaneja on kunnassa elossa kolme. Lisäksi veteraanitunnus on parikymmenellä jatkosodassa palvelleella naisella.