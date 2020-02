"Talvi on taputeltu" – MTV:n meteorologi kertoi kolme syytä, miksi talvi ei ala tällä kertaa ollenkaan Etelä-Suomessa

Mäntykannas kirjoittaa Forecan blogissaan , että Euroopan keskuksen kuukausiennusteen mukaan talvi on jo taputeltu ja lähtölaskenta kevääseen on jo alkanut.

Lumi, jää ja niiden puute sekä sitkeä polaaripyörre

Mäntykannas listaa blogissaan kolme syytä, jotka povaavat aikaista kevättä ja jopa termisen talven kokonaan väliin jäämistä Suomen eteläosissa. Ensimmäinen syistä on perin looginen: lunta on vähän jo lainkaan. Lumen ei näin tarvitse sulaa alta pois, ja lämpötilat pääsevät nopeammin nousemaan keväisiin lukemiin, koska lämpöä ei tarvita sitomaan lumen sulamista.

Mäntykannas kuitenkin muistuttaa, että osassa Lappia lunta on ollut jopa ennätyksellisen paljon. Lumitilanne pohjoisessa on entisestään vahvistumassa, joten kevät ei ole alkamassa vielä pitkään aikaan.

Pohjoisella napa-alueella jäitä sen sijaan on riittänyt jopa harvinaisen paljon, Mäntykannas kirjoittaa. Syynä on alueen tiivis polaaripyörre, joten arktisen kylmä ilmamassa on pysynyt napa-alueiden ympärillä. Jääpeite pitänee napa-alueen hyvin kylmänä pitkään, ja jos lämpötilaerot eteläisimmille leveysasteille pysyvät isoina, antaa se voimia polaaripyörteelle. Mäntykannaksen mukaan se on omiaan pitämään lännestä saapuvat lämpimät virtaukset elossa.