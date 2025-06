Tältä näytti Iron Maidenin loppuunmyyty keikka Olympiastadiolla

Maailman suurimpiin metalliyhtyeisiin lukeutuva Iron Maiden esiintyi Olympiastadionilla.

Vuonna 1975 Lontoossa perustettu metallibändi Iron Maiden esiintyi Helsingissä 16. kesäkuuta Run For Your Lives -maailmankiertueellaan.

Live Nationin tiedotteen mukaan loppuunmyydyllä keikalla oli paikalla yli 40 000 fania.

Yhtye juhlistaa kiertueella 50-vuotista uraansa solisti Bruce Dickinsonin johdolla.

Eddie on bändin maskotti.Lehtikuva

Lavalla nähtiin myös teknisesti uudella tavalla toteutettu Eddie-maskotti. Eddien ensimmäinen versio oli yhtyeen silloisen valomiehen Dave Beaslyn taideopiskelijaystävän tekemä paperimassanaamio.

Run For Your Lives World Tour -konsertti Olympiastadionilla 16.6.Lehtikuva

Janick Gers lavalla.Lehtikuva

Keikalla kuultiin hittejä yhteen uran varrelta kuten The Number of the Beast, 2 Minutes to Midnight, The Trooper ja Hallowed Be Thy Name.