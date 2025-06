Iron Maiden pian Helsingissä – toivoo yleisöltä erityistä asiaa

Maailman suurimpiin metalliyhtyeisiin lukeutuva Iron Maiden esiintyy Olympiastadionilla.

Vuonna 1975 Lontoossa perustettu metallibändi Iron Maiden saapuu Helsinkiin Run For Your Lives -maailmankiertueellaan. Ikoninen yhtye esiintyy Helsingin Olympiastadionilla maanantaina 16. kesäkuuta ja juhlistaa 50-vuotista uraansa.

Yhtyeellä on yksi erityistoive konserttiyleisölle. Bändi pyytää, että yleisö rajoittaa puhelimilla kuvaamista. He haluavat vaalia juhlakiertueellaan 80-luvun henkeä ja luoda elämyksen, jossa kaikki voivat keskittyä hetkeen ilman näyttöjä.

Keikan biisilista koostuu yhtyeen uran määritelleiden varhaisten vuosikymmenten tuotannosta. Yhtye esiintyi 9. kesäkuuta Kööpenhaminassa, jossa kuultiin muun muassa hitit Run to the Hills, Wasted Years ja The Number of the Beast.

Iron Maiden lupaa, että show tulee olemaan yhtyeen historian paras.

Live Nationin tiedotteessa kerrotaan, että portit Olympiastadionille aukeavat kello 17.00 ja bändi esiintyy noin kello 21.00.

Yleisöä kehotetaan saapumaan konserttialueelle viimeistään kaksi tuntia ennen pääesiintyjän arvioitua aloitusaikaa. Lämmittelybändi Halestorm esiintyy noin kello 19.30

Suosi julkista liikennettä tai kävelyä

Tiedotteessa muistutetaan, että Olympiastadionilla ei ole yleisöpysäköintiä ja saapumista suositellaan joko kävellen tai HSL:n julkisilla kulkuneuvoilla.

Konsertti aiheuttaa myös erikoisjärjestelyjä liikenteeseen. Tapahtuma-alueen läheisyyteen ei pääse autolla, eikä alueelle ole sallittua pysäköidä.

Lisätietoja liikkumisesta ja alueen liikennejärjestelyistä on luettavissa Live Nationin sivuilta.

