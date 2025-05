Rock-jätti Muse saapuu toiselle kesäkeikalle Suomeen

Muse konsertoi kesäkuussa Helsingin Kulttuuritalolla.

Brittiläinen rock-yhtye Muse saapuu kesäkuussa Suomeen, ja bändi konsertoi Helsingin Kulttuuritalon lisäksi pääesiintyjänä Rockfestissa Turussa lauantaina 14. heinäkuuta, kertoo Live Nation Finlandin tiedote.

Yhtyeen, jonka muodostavat Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme sekä Dominic Howard, tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Starlight, Knights of Cydonia, Time is Running Out sekä Supermassive Black Hole.

Muse perustettiin Englannin Devonissa vuonna 1994. Yhtyeeseen ovat aina kuuluneet samat kolme jäsentä. Muse on julkaissut yhdeksän studioalbumia, voittanut useita Grammy-, Brit- ja NME-palkintoja ja myynyt kymmeniä miljoonia levyjä maailmanlaajuisesti.