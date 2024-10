Sari Sarkomaa sai syöpäkontrollissa hyviä uutisia – avaa ajatuksiaan, kun sai reilu vuosi sitten diagnoosin

– Se oli ainut oikea vaihtoehto puhua avoimesti, kun on julkinen tehtävä ja varsinkin, kun jouduin lähtemään hallitusneuvotteluiden loppumetreillä keskeisestä talousryhmän neuvottelijan tehtävästä. Leikkaus oli seuraavana päivänä, kun jäin pois neuvotteluista ja sitten alkoikin hoidot. Lapsille kerroin vasta, kun tiesin, miten hoidot lähtivät. He olivat varmaan vanhempien keskustelusta jotain kuulleet, Sarkomaa kertoi.

– Minulla oli leikkaus ja sädehoito sekä niihin liittyy myös lääkehoito. Jokaisella on erilainen hoito, sillä se riippuu syöpäkasvaimesta ja missä vaiheessa se havaitaan.

– Olen kiitollinen suomalaisesta terveydenhuollosta, että olen tässä. Nyt ei tarvitse ajatella syöpää, niin kuin se painoi mielessä tämän vuoden ajan enemmän tai vähemmän. Nyt on askel eteenpäin.

– Olen itsekin terveydenhuollon ammattilainen, niin tiedän, että liikunta on tosi tärkeää. Sädehoidot vaikuttavat eri tavalla ihmiseen ja minulla tuli paljon väsymystä, mutta liikunta toi energiaa. Se on todella hyvä asia. Nyt on myös tutkimustietoa, että syöpähoidot vaikuttavat paremmin, kun liikkuu.