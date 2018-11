Tältä näyttää presidentti Koiviston hautamuistomerkki – "Historia, kuluma ja virheet ovat merkityksellinen osa teosta"

Presidentti Koiviston hautamuistomerkin on suunnitellut kuvataitelija, valokuvaaja Perttu Saksa. Hänen teoksensa Kartta voitti keväällä hautamuistomerkistä järjestetyn suunnittelukilpailun.

"Teos on kehotus ymmärtää menneisyyttämme"

– Historia, kuluma ja virheet ovat merkityksellinen osa teosta. Kun rikkoutuneet palat on yhdistetty toisiinsa, esine on tärkeämpi kuin mitä se oli ehjänä. Pinnalle muodostunut kuvio ei esitä mitään, mutta sen voi ajatella henkisenä karttana, joka on kehotus ymmärtää menneisyyttämme, Saksa sanoo.