Mauno Koiviston muistomerkin pienoismalli esillä: "Mielettömän hieno kokemus"

Teos nousee vuoden päästä Pikku-Parlamentin puistoon suurikokoisena valaistuna teräsmonumenttina, jonka läpi ihmiset voivat kävellä. Koiviston muistomerkki kuvaa presidentin roolia idän ja lännen välillä. Teoksen nimi on välittäjä.

– Teos peilaa jokaisen kulkijan, se on peilikiillotettua terästä. Me voimme katsoa itseämme teoksesta, kuinka me voimme toimia rauhan tuojana tähän maailmaan, Kaulanen kuvailee.