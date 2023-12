Tältä näyttää itsenäisyyspäivän sää: Pakkasta koko maahan

Vielä tänään ja huomenna pakkasta on päivisin maan etelä- sekä keskiosissa 5–15 astetta. Lapissa lämpötilat puolestaan liikkuvat tänään ja huomenna 10:n ja 20 pakkasasteen välillä.

Jopa useita senttejä lunta

Itsenäisyyspäivänä on luvassa paikoin sakeita lumikuuroja Suomen lounaisosasta maan itäosaan ulottuvalla alueella. Lisäksi Lappiin leviää lumisateita Perämereltä.

Vuonna 1985 oli erityisen kylmää

Tyypillisesti lämpötila on itsenäisyyspäivänä hieman suojan puolella maan etelä- ja länsiosissa, kun taas idässä sekä pohjoisessa on yleensä pakkasta. Lunta on tavallisesti koko maassa lukuun ottamatta rannikkoseutuja ja maan lounaisosaa.