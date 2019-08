Tältä näyttää Hämeenlinnan uusi naisvankila: Vangit pääsevät rajatusti internetiin, paljusellit jäävät menneisyyteen – "Voidaan puhua todella isosta harppauksesta"

Poikkeuksellista valmistuvassa vankilassa on, että sen suunnitteluun ovat osallistuneet asiantuntijat, vangit ja vankilan henkilöstö. Tavoitteena on luoda vankila, joka auttaisi vankeja rikoksettomaan elämään kiinni.

Pääsevät rajoitetusti ulkoiseen verkkoon

Yksi merkittävimmistä uudistuksista on se, että vankilan sellit ovat niin sanottuja digisellejä. Niissä on päätteet, joilla vangeilla on rajatusti pääsy omaan vankiverkkoon ja rajoitetusti ulkoiseen verkkoon esimerkiksi työnhakua ja viranomaisten kanssa toimimista varten. Se helpottaisi myös vankeja yhteydenpidossa omaisiinsa.