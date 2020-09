Tältä kalat ja simpukatkin mukanaan vievä troolaus näyttää merenpohjassa – WWF huolissaan Itämeren ekosysteemistä

Ympäristöjärjestö WWF kertoo tuoreessa raportissaan, että pohjatroolaus on pienentänyt Itämeren turskakantoja. Järjestön mukaan troolaus on vaikuttanut kalakantojen lisäksi muutoinkin Itämeren ekosysteemiin, ja on merkittävä syy sen kehnoon tilaan.