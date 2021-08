Yhdysvallat varoittaa kansalaisiaan mahdollisista Isisin iskuista Kabulin lentokentällä

CNN:n mukaan Yhdysvaltain asevoimat on pohtinut vaihtoehtoisia reittejä Kabulin lentokentälle.

– On olemassa suuri mahdollisuus, että Isis-K yrittää toteuttaa iskun lentokentällä, sotilasviranomainen kertoi CNN:lle viitaten äärijärjestön muun muassa Afganistanissa toimivaan haaraan.

Kabulin lentokentällä on ollut käynnissä evakuointioperaatioita, kun äärijärjestö Taleban otti noin viikko sitten pääkaupungin valtaansa.

Myös suomalaissotilaita on lähetetty alueelle auttamaan evakuoinneissa. Eilen kerrottiin, että Suomi on saanut evakuoitua yli 50 ihmistä. Suomeen evakuoitavia on yhteensä 240.