Talousnobelisti Suomen velkaantumisesta: Rahaa on käytetty turhiin asioihin: "Onko todella tarkoituksenmukaista, että valtion rooli on näin laaja?"

Taloustieteen nobelisti Bengt Holmström katsoo, että Suomessa valtio on ottanut kantaakseen liian suuren vastuun yksilöiden elämästä.

Suomessa vierailevan Holmströmin mielestä Suomen seuraavan hallituksen suurin haaste on pohtia, mihin kaikkeen suomalaisella hyvinvointiyhteiskunnalla on varaa.

– Tietysti se, että talous saadaan kuntoon, mutta myös se, että alamme miettiä, mihin meillä hyvinvointiyhteiskunnassamme on varaa. Ei niinkään taloudellisesti vaan henkisesti. Jos yhteiskunta työntää itsensä liian voimakkaasti ihmisten elämään, emme enää ole toisistamme riippuvaisia, vaan valtiosta riippuvaisia. Ja se ei ole hyvä asia.

– Kaikki ongelmat tulevat aina heti valtion pöydälle. Esimerkiksi nyt kun on paljon ahdistusta, niin valtion täytyisi jotenkin hoitaa se ahdistuskin.

"Onko todella tarkoituksenmukaista, että valtion rooli on näin laaja?"

Holmström eläköityi muutama vuosi sitten yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston taloustieteen professorin tehtävästä, ja on seurannut Suomen talouskeskustelua etäältä.

– Mielestäni täytyy katsoa, onko todella tarkoituksenmukaista, että valtion rooli on näin laaja. Heti, jos on jokin ongelma, niin valtio on se ensimmäinen luukku, mihin mennään. Sen sijaan, että mentäisiin vaikka naapuriin kysymään, voiko auttaa.