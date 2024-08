Talousahdinko uhkasi kuristaa Suomen menestyksekkään perinnelajin henkihieveriin – "Olimme lähellä pohjanoteerausta"

Päävalmentaja Antti Kuisman usko Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen tähdittämään yhdistetyn maajoukkueeseen on kolmen kuukauden työttömyyden jäljiltä ennallaan. Hiihtoliiton karu taloustilanne uhkasi kuristaa lajin henkihieveriin ja katkaisi työsopimukset, muttei murentanut urheilijoiden eikä joukkueen tavoitteita.

Kuisma on myös vakuuttunut siitä, että joukkue voi vaikuttaa taloudellisiin toimintaedellytyksiinsä tehokkaimmin urheilullisin tuloksin.

– Sopimusneuvotteluihin on hyvä lähteä tulos edellä. Taloudellista tilannetta helpottaa varmasti eniten se, jos pärjäämme joukkueena aiempaa paremmin, Kuisma kiteyttää asian.

Lantit jäivät mäkeen

– Meillä on nyt hyvä meininki myös lajiliitossa. Siellä viedään joukkueiden kanssa keskustellen hommaa kestävästi ja läpinäkyvästi eteenpäin. Nyt meillä on ihan erilainen pohja pysyä pystyssä näinä maailman aikoina. Meillä on uuden nousun aika, Kuisma vakuuttaa.