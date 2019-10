Lentoemännän hurja väite: Lentäjät salakatselivat koneen wc-tiloja iPadin välityksellä – haastoi yhtiön oikeuteen

Lentoemäntä Renee Steineker pyydettiin Yhdysvaltojen sisäisellä Southwest Airlinesin lennolla koneen ohjaamoon, sillä koneen kapteenin Terry Grahamin oli päästävä vessaan. Siviili-ilmailun sääntöjen mukaan lentokoneen ohjaamossa on nykyään oltava aina vähintään kaksi miehistön jäsentä, eikä koneen toista lentäjää, Ryan Russellia siis saanut jättää yksin Grahamin WC-käynnin ajaksi.

Lentoemäntä: koneen ohjaamoon tuli kuvaa WC-tiloista

Esimies painosti

Steinekerille ja hänen miehelleen, joka on stuerttina samassa yhtiössä, tehtiin tapauksen jälkeen useita huume- ja alkoholitestejä. He kokivat tämän painostuksena ja myös se on mainittu oikeuskanteessa.