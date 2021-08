Tällaista keplottelua pimeä pentutehdas voi käyttää saadakseen pennut myytyä – Kennelliitto kehottaa tekemään eläinsuojeluilmoituksen epäilyttävistä kasvattamoista

Korona-aika on kasvattanut pentutehtailua.

– Varmasti se on lisääntynyt, sitä en epäile hetkeäkään. Kysyntää on koko ajan. Netissä on paljon erilaisia foorumeita, mitä kautta pentuja voi myydä. Ne ovat olleet aika täynnä ja nyt ne ovat tyhjentyneet. Kyllä sitä tapahtuu, Lehtonen sanoo.