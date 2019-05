Tällaista et ole ennen nähnyt: Huikea 360-sukellusvideo täysin valaistussa Ojamon vanhassa kalkkikaivoksessa häikäisee – "Se aiheutti isoja hymyjä ja nauruja"

Lohjalla sijaitseva Ojamon vanha kalkkikaivos on nykyisin suosittu sukelluskohde. Kun kaivostoiminta loppui, se täyttyi vähitellen vedellä. Luolastossa satoja kertoja sukeltanut Teppo Lallukka keksi, että juuri täällä olisi hyvä kokeilla nettimaailmasta tuttua 360-kuvausta.

– Minulla oli 4-5 eri valaisuryhmää, joille olin tehnyt valmiiksi paperille koreografian eli suunnitelman siitä, missä he ovat minun liikkuessani.

Kameranlinssi joka puolella

– Jos kuvaa 2D-kuvaa eli normaalia kuvaa, se pitää valaista niin, että valolla ei saa osua linssiin. Mutta kun kuvauskulma on 360 astetta, linssi on joka puolella. Iso kiitos kuuluukin niille yhdeksälle, jotka tätä olivat valaisemassa.

Lallukan ja hänen ystäviensä tuottama videomateriaali on ainutlaatuista.

– Tietääkseni tällaista ei ole tehty aiemmin Suomessa. Yksi tuttu Kiinassa on tehnyt vastaavanlaista videota, mutta ne videot ovat olleet 10-15 sekuntia pitkiä.

– Juuri valaisu on se vaikea asia. Jos olisin mennyt tekemään tuota videota kahdestaan sukellusparini kanssa, katsoisit jotain hyvin kummallista mustaa tallennetta. Saimme valovalmistaja Scubamafialta lainaan kaksi oikein isoa valoa, muut valaisimet olivat sukeltajien omia.

– Jos katsot videota, minulla näkyy kädessä keppi, jonka päässä on vilkkuva valo. Kamera on siinä kepin päässä, sitä ei näe.

Valaistu luolasto yllätti sukeltajat

– Kuvauksen pääkohde oli kiskokuilu. Se onnistui ihan mahtavasti ja sieltä näki kaiken. Se aiheutti isoja hymyjä ja nauruja kaikilta mukana olleilta ja kokemus oli tosi hieno meille kaikille. Me kaikki saimme nauttia.

Kuvausluola, Ojamon vanha kalkkikaivos Lohjalla, on hyvin tuttu Teppo Lallukalle, joka sanoo sukeltaneensa siellä satoja kertoja.

Kuvausluola, Ojamon vanha kalkkikaivos Lohjalla, on hyvin tuttu Teppo Lallukalle, joka sanoo sukeltaneensa siellä satoja kertoja.

Seuraava kuvauskohde jo mietinnässä

– Suomalaisia lähteitä, suomalaisia hylkyjä merellä tai järvissä, kaikkea, mitä vedenalaisessa luonnossa on. Esimerkiksi Kiikun lähde on erittäin kaunis ja sen vesi on kristallinkirkasta.