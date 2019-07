Jani menetti kaksi ystäväänsä, kun Norjan sukellusluolasta tuli surmanloukku – palaa nyt luolaan 70 läheisensä kanssa viettämään omaa hääjuhlaansa

"Kaksi hyvällä tavalla hullua laitetaan yhteen"

Luolahäät sai alkunsa vitsistä

– Minulla on yksi luolasukeltajatuttu, joka on pappi. Aina mietin, että Heikki voisi vihkiä meidät myös veden alla, mutta emme kumpikaan kuulu kirkkoon, joten se jäi.

"Luonnonkatedraaliin" saapuu yli 70 vierasta

Vihkipaikalle on noin 450 metrin sukellus eikä operaatio ole se kaikkein nopein. Häävieraat sukeltavat paikalle muutaman hengen ryhmissä, minkä vuoksi kestää pari tuntia, kunnes kaikki on saatu luonnonkatedraalin muodostavaan ilmataskuun.

Kuka luovuttaa morsiammen?

Hääparilla erityiset kuivapuvut

"Paikka on luolasukeltajan mekka"



– Paikka on luolasukeltajan mekka. Paikka on niin hieno, että sitä ei voi käsittää. Vesi on uurtanut sinne uskomattomia muotoja ja kivi on todella kauniin väristä. Siellä matkalla on kapeita kohtia, mutta myös niin isoja saleja, etti näe seinästä seinään, Nordling kuvaa.