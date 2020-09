Tällaisia vaurioita Viking Amorellassa on – "Useamman osaston alla vettä"

Jan Hansesin mukaan sukeltajat toimittivat eilen kello 23 raportin tilanteesta ja se on tutkittu yön aikana.

– Minä en ole saanut raporttia siitä, mitä sieltä on tarkemmin löytynyt. Tiedän, että laiva makaa savipohjassa. Se on melko hyvä, koska silloin lisää vaurioita tuskin syntyy, kun se otetaan sieltä pois, Hanses täsmentää.

.Amorellan sisällä on noin 40 rekkaa. Hansesin mukaan vielä ei ole varmaa tietoa, pitääkö rekat saada laivasta ulos ennen operaatiota.

– Se voi olla, että ne ovat niin siellä niin, että painopiste on oikea ja meidän ei tarvitse siirtää niitä.

Vauriot pääasiassa rungossa

– Vesi on päässyt yhteen osastoon, mutta useamman osaston alla on kaksoispohja. Siinä pohjassa on useamman osaston alla vettä.