Milloin Amorella voi palata liikenteeseen? Viking Linen toimitusjohtaja: "Varmasti kestää kuukauden"

Laivan karille ajamisen aiheutti inhimillinen tai tekninen vika, kertoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses MTV Uutisille. Asian laita selviää myöhemmin, nyt on priorisoitava.

– Kaikki toimenpiteet kannella nauhoitetaan, eli me pystymme seuraamaan tilannetta jälkikäteen ja sitten sen analysoida. Mutta sitä ei ole vielä tehty. Nyt prioriteetti on ollut se, että saadaan matkustajat pois laivalta. Seuraava on, että laiva pitää saada pois karilta.