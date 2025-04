Tällaisia neuvoja pääanalyytikko antaa piensijoittajalle – "Kovin monen ei kannata sellaista toivoa"

Jos sijoitat osakkeisiin, niin onko nyt aika myydä vai ostaa? Nordean pääanalyytikko kertoo, miten piensijoittajan kannattaa toimia.

Pörssikurssit ovat syöksyneet rajusti eri maailman pörsseissä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ilmoittamien jättitullien jälkeen.

Moni suomalainenkin on erityisesti viime vuosina innostunut sijoittamaan osakkeisiin ja rahastoihin. Kyyti piensijoittajankin salkussa ollut kylmää, varsinkin jos vastaavaan ei ole tottunut.

"Pidä pää kylmänä"

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerichin mukaan takkiin on varmasti tullut, jos on ostanut osakkeita tai rahastoja huipputasolla.

– Jos olet pitkäaikaisempi, niin todennäköisesti olet ostohetkeen nähden plussalla.

Von Gerich arvioi, että erityisesti Yhdysvaltojen markkinoille sijoittaneet ovat menettäneet voitot noin viimeisen vuoden ajalta.

Miten piensijoittajan tässä tilanteessa pitäisi toimia? Nordean pääanalyytikko kehottaa pitämään pään kylmänä.

– Usein tällaisen suuren heilunnan aikana kannattaa pitää pää kylmänä ja katsoa mitä tässä on tulossa, kun odottaa parempaa näkymää. Toki, jos on heikkohermoinen ja riskiä on otettu liikaa, niin pitää tilanne suhteuttaa siihen. Siitähän ei päästä mihinkään, että riskit ovat nousseet.

Jokaisen osakemarkkinoille sijoittavan tulisi von Gerichin mukaan tietää, että tällaisia huomattavia kurssiheilahduksia tulee.

– Jos sijoitushorisontti on pitkä, niin sitten usein on parempi katsoa heilahdusten yli, varsinkin kun kurssit ovat tulleet huomattavasti alaspäin.

Onko korkojen lasku hyvä asia?

Jotain positiivista pörssiromahduksen vastapainoksi on etsitty laskeneista koroista. Vuoden euribor-korko putosi tiistaina 2,1 prosenttiin. Von Gerichin mukaan se oli suurin pudotus puoleentoista vuoteen.

Von Gerich näkee tässä asiassa kaksi puolta.

– Jos asiaa katsoo tyhjiössä, niin voi sanoa, että korkojen lasku on hyvä. Jos katsoo kokonaisuutta, niin en ole ollenkaan vakuuttunut.

Ainakin asuntovelallisille tulee jotain kompensoiviakin tekijöitä siitä, että taloustilanne on heikko.

– En lähtisi toivomaan sellaista taloustilannetta, jossa korot laskevat mahdollisimman alas. Kokonaisuuden kannalta sanon, että kovin monen muunkaan ei kannata sellaista toivoa.

– Jos korot laskevat siitä syystä, että odotetaan talouden hidastuvan, niin ei se ainakaan pelkästään hyvä uutinen ole.