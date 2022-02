Tällaisesta parkkeerauksesta rapsahtaa sakot – lumi lisää ongelmia: "Se ei oikeuta"

Kantakaupungin kapeimmille kaduille pysäköinti on ollut paikoittain mahdotonta, sillä lumikasat kaventavat teitä ennestään. Vaikka kadunvarressa olisi laillinen paikka pysäköinnille, parkissa olevat autot eivät saa tukkia tietä, vastaava pysäköinnintarkastaja Tiina Mälkiä kertoo MTV Uutiset Livessä.

– Pahimmillaan on käynyt niin, että auto on pysäköity ajoradalle. Silloin siitä ei mahdu ohitse. Vaikka lunta on, se ei oikeuta pysäköimään väärin. Täytyy muistaa, että sieltä täytyy mahtua paitsi henkilö- ja pakettiautot, myös kuorma-autot ja meidän jokaisen elämään vaikuttavat roska-autot. Tai sitten, jos tulee tulipalo, että paloautot pääsevät siitä myös.