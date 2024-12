Tällainen sikailuhistoria Miro Heiskasen teloneella järkäleellä on – harjoitteli tappelemista

Matt Rempe on sikaillut lyhyen NHL-uransa aikana kunnolla ja kunnostautunut kaukalossa lähinnä jäähyminuuteilla.

Rempe sai peräti kahdeksan ottelun jättirangaistuksen taklattuaan Miro Heiskasta törkeästi selkään ja päähän takaa päin lauantaina. Se ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun isokokoinen Rempe saa pelikieltoa. Viime kaudella hän teloi New Jersey Devilsin Jonas Siegenthalerin jään pintaan rumalla kyynärpäätaklauksella. Siitä napsahti neljän ottelun panna.

Voit katsoa Rempen Siegenthaleriin kohdistuvan törkytaklauksen alla olevalta videolta.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

Heiskaseen kohdistuneen ruman taklauksen ja kahdeksan ottelun pelikiellon myötä Rempe menettää noin 80 000 dollarin palkan, mikä on noin 77 000 euroa.

Kanadalainen Rempe on pelannut NHL:n runkosarjassa vain 22 ottelua, mutta jäähyminuutteja sikailija on kerännyt peräti 118. Iso osa selittyy ulosajoilla, mutta myös tappeluilla. Rempe on heiluttanut nyrkkejä NHL-ottelussa kaikkiaan kuusi kertaa.

AHL:ssä Rempen nyrkit ovat heiluneet samaan tahtiin. Kahden ja puolen kauden aikana Rempe on saanut jäähyjä yli 200 minuuttia. Sen sijaan hänen tekemänsä tehopisteet näyttävät laihoja lukemia. Rempen NHL-pistesaldo 33 ottelussa on kokonaiset kolme pistettä. AHL:ssä pisteitä on kertynyt 27 kappaletta 114:ssa ottelussa.

Rempe kertoi AP:lle ennen kauden alkua, että on panostanut muun muassa tappelemisen harjoitteluun kesän aikana.

– Tappeleminen on vain pieni osa, painotin taitoa ja luistelemista, Rempe sanoo kesäharjoittelusta.

Alta voit vielä katsoa Rempen ruman taklauksen Heiskasen selkään.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.