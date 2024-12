NHL:ssä pamahti – Miro Heiskasen telojalle pitkä pelikielto

New York Rangersin hyökkääjä Matt Rempe on määrätty pitkään pelikieltoon. Dallas Starsin suomalaistähti Miro Heiskasta lauantain ottelussa telonut kanadalainen on sivussa seuraavasta kahdeksasta NHL-pelistä.

Kuohuttanut taklaus tapahtui lauantaiaamun ottelun viimeisessä erässä. Heiskanen haki rännikiekkoa laidalta, kun kyynärpäänsä nostanut Rempe taklasi Heiskasta rumasti niskan ja pään seudulle takaapäin.

Rempe, 22, on asetettu nyt kahdeksan ottelun pelikieltoon kuulemisen jälkeen.

– Ratkaisun perusteina ovat muun muassa ylöspäin suuntautunut liike, Heiskasen puolustuskyvyttömyys sekä Rempen vastuu takaa tulevana pelaajana, NHL tiedotti sunnuntaina.

Rempe sai ottelussa törkytempustaan aikaisen suihkukomennuksen. Heiskanen ei onnekseen loukkaantunut pahemmin ja kykeni palaamaan jäälle pienen pukukoppivisiitin jälkeen. New York Rangers voitti ottelun 3–1-lukemin.