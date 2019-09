Tällainen on SpaceX:n uusi Mars-raketti – Elon Musk haluaa laukaista aluksen Maan kiertoradalle puolen vuoden sisään: "Tämä on avaruuden Graalin malja"

Muskin mukaan seuraavana vuonna on tarkoitus lähettää aluksen mukana avaruuteen myös ihmisiä.

– Tämä on käytännössä avaruuden Graalin malja, Musk julisti.

Starship-nimeä kantavan aluksen runko on ruostumatonta terästä, ja se on suunniteltu kuljettamaan kymmenittäin ihmisiä kuuhun ja Marsiin.

Hiilikuitu vaihtui teräkseen

Musk oli alun perin suunnitellut, että aluksen runko olisi tehty hiilikuidusta, mutta materiaali on vaihtunut sittemmin tiheämpään ruostumattomaan teräkseen, kirjoittaa muun muassa The New York Times -lehti.