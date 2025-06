Kun lapsenlapsi pyysi heppatallia, Esa-vaari toimitti: "Tuli vähän kuin itku silmään"

Esa Nivola rakensi lapsenlapsen toivoman heppatallin "omasta päästä"-

"Tyttärentytär pyysi heppatallia, ja pitihän vaarin sellainen askarrella". Esa Nivola toteutti lapsenlapsensa haaveen ja nikkaroi tälle ison tallin, johon mahtuu useampi hevonen.

Ideoita saadakseen Nivola katseli vastaavien tallien kuvia netistä. Varsinaista pohjapiirrosta ei ollut.

– Loppujen lopuksi tein sen sitten omasta päästä, eli se ei ole minkään mallin mukainen, hän sanoo.

Ohjenuorana toimi tyttärentyttären leikkihevonen, joka oli Nivolalla mallina. Talli mitoitettiin sen mukaan.

" Kyllä siinä parisen viikkoa kaiken kaikkiaan meni"

Rakennustyö ei ollut lajissaan ensimmäinen. Nivola on ennenkin rakennellut esimerkiksi huonekaluja, puisia majakoita, kapioarkkuja sekä joulukoristeita, joissa on valaistus sisällä.

– Aikanaan olen rakentanut myös kummitytölle nukkekodin.

Nikkarointi ei ole ollut ammatti – Nivola on toiminut muun muassa elektroniikka-alalla ja myyntitöissä.

– Ei silloin kerennyt tekemään, kun reissasi ympäri Suomea. Nyt, kun on eläkkeellä, on enemmän aikaa. Olen opetellut myös sorvaamista, se on itselleni uutta.

Esa Nivolan rakentama heppatalli.Esa Nivola

Tallirakennuksen tarkkaa tuntimäärää hän ei tiedä.

– Liimoissa on tietyt kuivumisajat. Kyllä siinä parisen viikkoa kaiken kaikkiaan meni. Seinät ja lattiat ovat vaneria, sitten minulla oli kaikennäköistä lautatavaraa valmiina, niistä tein sahaamalla palkkeja ja vastaavia.

Tallissa on myös valot.Esa Nivola

Vastaanottajalla " tuli vähän kuin itku silmään"

Vastaanottajalle talli oli mieluinen.

– Sanotaan näin, että kun he tulivat sen hakemaan, ei hän ensin sanonut mitään, vaan tuli vähän kuin itku silmään. Sen jälkeen reaktio oli sellainen, jonka voinee arvata, Nivola sanoo.

Myöhemmin hän sai kuulla, että tallista oli viestitelty kavereille jo samana iltana.

– Ja seuraavana päivänä oli kuulemma ollut paljon kavereita käymässä.

Lue myös:

Katso myös: Jouni, 81, rakensi autotalliinsa autenttisen lentokonesimulaattorin!

9:07 Jounin autotallista löytyy melkoinen yllätys.