Tällainen on fitness-tähti Sonja Aiellon sinkkuasunto – hulppea keskustakoti Helsingissä päätähuimaavalla vuokralla

Fitness-tähti ja hyvinvointivaikuttaja Sonja Aiello, 23, on asunut muutaman kuukauden Helsingin keskustassa sijaitsevassa 60-neliöisessä asunnossa, jonka vuokra on 1800 euroa kuukaudessa. Uusi koti löytyi viime keväänä pikavauhtia, kun hän erosi räppäri Williamista. Aiellon seurana kotona on suloinen chihuahua Bibi.