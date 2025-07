Ozzy Osbournen viimeinen konsertti Black Sabbathin kanssa keräsi yli 200 miljoonaa euroa hyväntekeväisyyteen

Ozzy Osbourne konsertoi viimeistä kertaa Black Sabbathin kanssa 5. heinäkuuta Birminghamissa. Keikka keräsi valtaisan määrän tuottoa kolmeen eri hyväntekeväisyyskohteeseen.

Ozzy Osbournen, 76, ja Black Sabbathin viimeisen Back to the Beginning -konsertin oli tarkoitus kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen.

Rage Against the Machine -yhtyeen ja koko tapahtuman musiikillisena johtajana toiminut Tom Morello kertoi, että keikalla kerättiin 5. heinäkuuta 190 miljoonaa dollaria, eli noin 220 miljoonaa euroa, Cure Parkinson’s -hyväntekeväisyysjärjestölle, Birminghamin lastensairaalalle ja Acorn Children's Hospicelle.

5,8 miljoonaa fania livestriimasi tapahtumaa verkossa, kun taas 40 000 fania näki konsertin livenä Birminghamin Villa Parkissa, Black Sabbathin kotikaupungissa. Keikalla yhtye esiintyi ensimmäistä kertaa yhdessä 20 vuoteen.

Black Sabbathin viimeiselle keikalle Birminghamiin oli kerääntynyt 40 000 ihmistä.Joni Haavisto/ All Over Press

– On aika palata alkuun. Minun on aika antaa takaisin paikalle, missä olen syntynyt. Kuinka siunattu olenkaan, että saan tehdä sen rakkaiden ihmisten avulla. Birmingham on metallin todellinen koti. Birmingham ikuisesti, Ozzy sanoi, kun konsertti julkistettiin helmikuussa.

Ozzy lauloi Black Sabbathin setin ajan lavan alta nousevalla lepakonmuotoisella valtaistuimella, jossa oli pääkalloyksityiskohtia.

Hänellä diagnosoitiin Parkinsonin tauti vuonna 2003, hän ei pysty kävelemään ja on kärsinyt viime vuosina useista terveydellisistä vaikeuksista.

– On niin hienoa olla tällä lavalla, ette arvaakaan. Antaa hulluuden alkaa, brittirokkari sanoi setin alussa Varietyn mukaan.

Ozzy esitti keikan aikana muun muassa Black Sabbathin kappaleet War Pigs, N.I.B., ja Iron Man. Soolohiteistään hän esitti ainakin biisit I Don't Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Mama, I'm Coming Home ja Crazy Train. Keikka päättyi odotetusti ehkä yhtyeen tunnetuimpaan Paranoid-kappaleeseen.

Lähde: People