Tyytymättömyys taksitarjontaan kasvoi varsinkin pienillä paikkakunnilla – näin suomalaiset ovat kokeneet Sipilän hallituksen taksiuudistuksen

Mitä pienemmästä paikkakunnasta on kyse, sitä useammin kokemus on, että taksilain uudistus on heikentänyt saatavuutta. Tämä käy ilmi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiistaina julkistetusta selvityksestä, jotka pohjaavat suomalaisille tehtyihin kyselyihin.