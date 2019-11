Taksi Helsingin toimitusjohtaja vahvistaa, että asiakkaiden keskusteluja takseissa tallennetaan – taustalla järkyttävä taksinkuljettajan murha Lahdessa 18 vuotta sitten

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen vahvistaa asian MTV:lle. Hänen mukaansa takseissa on nauhoittava videovalvonta, ja uudemmat kameramallit tallentavat kuvan lisäksi myös ääntä. Kantosen mukaan äänentallennus on uusissa malleissa vakio-ominaisuus, johon yhtiö ei voi vaikuttaa.

Kantosen mukaan tallennettuihin materiaaleihin ei kajota kuin ainoastaan viranomaisten pyytäessä. Kameroissa on jatkuva tallennus, ja tilan loppuessa uusi materiaali tallentuu vanhan päälle.

– Tässä on jo liikaa aikaa kulunut, Kantonen sanoo.

Kantosen mukaan asiakkaille on tiedotettu videovalvonnasta. Asiasta ilmoittava tarra löytyy jokaisesta yhtiön taksista oikeasta takaikkunasta. Tarran ulkonnäkö riippuu mallista, mutta uusimmissa se on hintataulukosta kertovan tarran yhteydessä.

Taustalla taksikuskin raaka murha

Palautetta puolesta ja vastaan

– Osa kommentoi, että jos on tällaisia kuljettajia niin he eivät enää käytä Taksi Helsinkiä lainkaan. Toiset näkevät hyvänä, että Taksi Helsinki on selvittänyt asian ja vie ryhdikkäästi prosessin loppuun saakka. Eli siltä väliltä, Kantola kuvailee palautetta.