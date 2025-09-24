Erityisesti 1960-luvulla vaikuttanut italialainen näyttelijä Claudia Cardinale on kuollut.
Claudia Cardinalen kuoleman vahvisti uutistoimisto AFP:lle Cardinalen agentti. Näyttelijälegenda kuoli tiistaina 87-vuotiaana.
Cardinale lumosi Luchino Viscontin ja Federico Fellinin kaltaisia italialaisia ohjaajasuuruuksia sekä esiintyi valkokankaalla lukuisten aikakauden suurimpien tähtien kanssa.
Cardinale nähtiin 1960-luvulla muun muassa elokuvissa Huuliharppukostaja, Tiikerikissa ja Vaaleanpunainen pantteri sekä Fellinin elokuvassa 8 1/2.
Italian kulttuuriministeri Alessandro Giuli kutsui Cardinalea yhdeksi kaikkien aikojen merkittävimmistä italialaisista näyttelijöistä.
Cardinale esiintyi vuosikymmenten aikana yhteensä yli 170 elokuvassa ja sai kunniapalkinnot sekä Venetsian että Berliinin elokuvajuhlilta.
Alku uralle oli painajaismainen
Cardinale syntyi Tunisiassa sisilialaisille vanhemmille vuonna 1938. Tie tähtiin oli kivikkoinen, sillä hänen uransa alkoi painajaismaisella tavalla.
Cardinale päätyi kokeilemaan elokuva-alaa isänsä yllyttämänä. Kun hän oli alkanut teini-ikäisenä saada pienempiä elokuvarooleja, elokuvatuottaja raiskasi hänet. Cardinale tuli raskaaksi tämän seurauksena.
Tapahtuman johdosta Cardinale päätti lopulta pyrkiä tienaamaan elantonsa elokuva-alalla, vaikkei ollut alkujaan halunnut itse esiintyä valkokankaalla. Hän kertoi myöhemmin tehneensä tämän poikansa vuoksi.
– Tein sen hänen vuokseen, Patrickin vuoksi, Cardinale kertoi ranskalaislehti Le Mondelle vuonna 2017.
Vankkumattomana naisten oikeuksien puolustajana hänet nimitettiin Unescon hyvän tahdon lähettilääksi vuonna 2000.