Taivaalta tupruttaa nyt valkeaa etelää myöten – yhteen kuukauteen voi mahtua niin hellettä, lunta kuin pakkastakin: "Toukokuussa voi tulla minkälainen sää tahansa"

MTV:n meteorologi Aleksi Jokelan mukaan tilanne on todellakin mielenkiintoinen, sillä toukokuussa voi yllättää miltein minkälainen sää tahansa.

– Helle on mahdollinen, koska aurinko on jo sen verran korkealla ja paistaa tehokkaasti. Lämpötilat voivat kohota 25 asteeseen. Toisaalta yöt ovat sen verran pitkiä, että lämpötilat voivat selkeällä säällä tipahtaa pakkasenkin puolelle. Luntakin voi sataa, koska ilmamassat eivät ole yleisesti lämmenneet ja merikin on vielä kylmä, Jokela kertoo.