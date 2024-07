Taivaalta mätkähtänyt kala rikkoi Teslan tuulilasin Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen New Jerseyssä asuvan pariskunnan Teslan tuulilasiin mätkähti heinäkuisena sunnuntaina kala taivaalta. Tapauksesta uutisoivat muun muassa paikallismedia NJ sekä ABC7 .

Sattunut Suomessakin

Vuonna 2021 suomalaisen Ollin auton tuulilasiin mätkähti niin ikään kala. Myös tässä tapauksessa syylliseksi epäiltiin lintua. Tuolloin Birdlifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi arveli MTV Uutisille, että saalis on voinut olla liian painava linnulle. Syynä kalan putoamiselle on voinut olla myös se, että toinen lintu on tullut häiritsemään kalaa kynsissään kantanutta lintua.