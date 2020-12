Taistelu huijausviestejä vastaan jatkuu, näin urkintaviesti eroaa aidosta – Posti valinnut viranomaisten kanssa selkeän taktiikan: "Ei mikään tällainen voi jatkua loputtomiin"

– Näitä on ollut keväästä asti ja tämä on meidän kaikkien logistiikkaoperaattoreiden yhteinen ongelma. Olemme tehneet viranomaisten ja kyberturvallisuuskeskuksen kanssa kaikkemme, että saataisiin näitä vähennettyä ja ammuttua alas. On paljon asioita, joita poliisi on saanut selvillekin, Horn kertoo.