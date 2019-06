Taipalsaaren suuren turvesuopalon sammutus jatkuu ainakin huomiseen – sammutustöihin osallistunut jo lähes kolmesataa ihmistä

Voimakas tuuli on häirinnyt sammutustöitä levittäen savua ja nopeuttamalla tulen etenemistä. Palosta muodostuu edelleen jonkin verran savua. Palopaikan lähistöllä ei ole laajaa asutusta. Mikäli savu häiritsee, pelastuslaitos kehottaa ihmisiä siirtymään sisätiloihin ja sulkemaan ovet sekä ikkunat.

Sammutustöihin on tähän mennessä osallistunut lähes kolmesataa ihmistä. Paloa sammuttamassa on ollut väkeä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Puolustusvoimista, Rajavartiolaitoksesta ja Lappeenrannan Ilmailukerhosta. Paikalle on kutsuttu lisäksi sammutusyksiköitä Etelä-Savon pelastuslaitokselta.