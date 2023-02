Tähtitieteen harrastaja onnistui kuvaamaan Vihreän komeetan puutarhassaan Britanniassa – näkyy Maassa 50 000 vuoden välein

Komeetta nähtävissä vielä hetken aikaa

Komeetta on nähtävissä edelleen, vaikka lähimmillään Maata se olikin keskiviikkona ja eilen torstaina. Guardianin haastatteleman asiantuntijan Jake Fosterin mukaan parhaat edellytykset sen ällistelyyn on keskiyön tietämillä paikassa, jossa on mahdollisimman pimeää.