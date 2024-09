Jokerit värväsi paluumuuttajan – tehnyt kovaa jälkeä

27-vuotias Heikkinen on Jokerien kasvatti. Hyökkääjä edusti seuraa U20-ikään asti. Hän pelasi vuosina 2017–2021 Pohjois-Amerikan yliopistosarjassa NCAA:ssa 136 ottelua pistein 19+27=46.

Heikkinen palasi Suomeen kaudeksi 2021–22 ja on pelannut sen jälkeen Mestistä KeuPassa ja Kiekko-Espoossa. 115 Mestis-kamppailussa Heikkinen on takonut väkevästi 116 pistettä.

– Jaakko on isokokoinen, taitava ja peliälykäs pelaaja, joka on jo osoittanut tekevänsä kovaa tulosta Mestis-tasolla. Jaakon mukaantulon myötä meillä on joukkueessa nyt leveyttä sekä laatua, mikä tuo kilpailua joukkueen sisälle, Jokerien urheilujohtaja Ollipekka Yrjänheikki kommentoi tiedotteessa.