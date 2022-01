Kärpät jatkosopimukseen ulkomaille tähtäävän tehotähden kanssa – "Äärimmäisen tärkeä palanen tulevan kauden joukkuetta"

Syksyllä loukkaantumisen vuoksi kaksi kuukautta pelikentiltä sivussa olleen Leskisen tavoite on tulevaisuudessa vielä ulkomailla.

– Kyllähän täällä on hyvä näyteikkuna joka paikkaan ja menestyvä organisaatio, joka luo painetta, että pitää suorittaa hyvin. Täällä on myös hyviä pelikavereita. Viime vuodet ovat olleet aika rikkonaisia. Tavoitteena on, että pysyisin terveenä ja sitä kautta saisin vielä mahdollisuuden käydä ulkomailla, Leskinen sanoi Kärppien tiedotteessa.