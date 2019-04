Tahkolle valmistui maailman suurin jääkaruselli – näin valtava urakka eteni: "Sisukkuuden projekti"

Maailman suurimman jääkarusellin takana ovat Janne Käpylehto, Ville Haapasalo ja Ismo Apell. Kolmikko rakensi jääkarusellia tukijoukkoineen ja yhteistyökumppaneineen kaikkiaan viisi päivää. Historiallisen suuri karuselli on halkaisijaltaan 184 metriä.

Samalla rikkoontui paksuimman jääkarusellin ennätys. Jään paksuus on 95 cm eli karusellin massa on 23 000 tonnia. Karusellin teoreettinen kantokyky on 23 000 henkilöä.