Syytteitä nostettu epäillystä oppilasmäärien paisuttelusta Porin aikuislukiossa – valtionavustuksia maksettu jopa miljoonia liikaa

Syyttäjä Johanna Saustila kertoo, että syyte on nostettu törkeästä avustuspetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Saustila kertoo syytetyn kiistäneen teon.

Käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan syytetty on työskennellyt Porin aikuislukion rehtorina. Hän ei toimi tehtävässä tällä hetkellä.

Oppilasmäärien paisuttelu selvisi kaupungin sisäisessä selvityksessä. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kertoi STT:lle vuonna 2018, että Pori on joutumassa maksamaan takaisin lähes 2,9 miljoonaa euroa valtionavustuksia.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti maaliskuussa, että epäselvyyksiä aikuislukion ilmoitetuissa oppilasmäärissä on ollut vuosina 2012–2018.