Porin aikuislukio ilmoitti oppilasmääränsä pahasti yläkanttiin vuosien ajan – kaupunki joutuu maksamaan lähes kolme miljoonaa euroa takaisin valtiolle

Poliisin mukaan koulu oli tuona aikana ilmoittanut keskimäärin lähes 140 henkeä liian suuren oppilasmäärän. Määrä on ollut yli puolet koulun kaikista oppilaista.

Asiasta on koitunut harmia Porin kaupungille, joka on saanut valtionosuusrahoitusta ilmoitettujen oppilasmäärien mukaan. Virheen paljastuttua kaupunki on velvoitettu korvaamaan liikaa maksettuja valtionosuuksia takaisin yli 2 800 000 euron edestä.