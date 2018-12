Forssan kirkkopuiston surmasta epäillylle vaaditaan elinkautista murhasta – Syyttäjä: Iäkkäässä uhrissa oli 33 pisto- tai viiltohaavaa

– Uhri on ollut tajuissaan teon loppuun asti, joten teko on myös varmuudella aiheuttanut hänelle suurta tuskaa ja kärsimystä. Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon, syytteessä sanotaan. Syyttäjän mukaan puukon iskut kohdistuivat uhriin täysin yllättäen ja ilman, että uhri olisi antanut mitään aihetta väkivallan käytölle.