Syyttäjä: Oululaislääkäri tehtaili "potilailleen" perusteettomia reseptejä huumelääkkeistä ja käytti itse osan pillereistä

Syyttäjän mukaan nainen kirjoitti huijausreseptejä myös erittäin vaarallisista huumausaineista. Nainen on kiistänyt syytteen pääosin.

Oulussa lääkärinä toimineelle naiselle luettiin keskiviikkona syyte törkeästä huumausainerikoksesta Oulun käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan nainen määräsi huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä perusteettomasti useille henkilöille. Osa lääkkeistä oli naisen tietäen ja hänen pyynnöstään myyty tai muuten luovutettu eteenpäin, osan nainen otti itselleen maksuksi lääkkeiden määräämisestä, syytteessä sanotaan.

Syyttäjän listauksen mukaan nainen kirjoitti perusteettomia reseptejä muun muassa alpratsolaamista, buprenorfiinista, diatsepaamista, klonatsepaamista ja oksikodonista. Yksittäisissä lääkemääräyksissä tabletteja oli usein useita satoja.

– Teon kohteena on ollut suuri määrä huumausainetta ja buprenorfiinin ja oksikodonin osalta kyse on ollut erittäin vaarallisesta huumausaineesta. Tekoa on -- pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, syytteessä sanotaan.

Myöntää kannabiksen käytön

Rikoksen tekoajaksi on syytteessä merkitty tammikuusta 2021 heinäkuulle 2022 ulottuva ajanjakso.

Syyttäjän mukaan joskus nainen pyysi myös kannabista tai amfetamiinia korvaukseksi reseptien kirjoittamisesta. Naisen lisäksi jutussa on kymmenkunta muuta syytettyä, joista suurinta osaa syytetään perusmuotoisesta huumausainerikoksesta eli lievemmästä kuin törkeästä rikoksesta.

Kirjallisessa ennakkovastauksessaan käräjäoikeudelle nainen kiistää syytteen pääosin. Perusteettomista lääkemääräyksistä hän myöntää kaksi, mutta sanoo, että häneltä oli vaadittu niitä aseen kanssa.

– (Syytetyllä) ei ole ollut toisintoimimismahdollisuutta -- hän ei osaa sanoa, mitä (uhkaajat) ovat lääkkeillä tehneet, vastauksessa kirjoitetaan.

Nainen myöntää syyllistyneensä perusmuotoiseen huumausainerikokseen siltä osin kuin kyse on hänen omasta kannabiksen hankkimisestaan ja käyttämisestään.

Jutulle on varattu käsittelypäiviä käräjäoikeudessa maaliskuun loppupuolelle asti.