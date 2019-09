Syyttäjä: Kolmekymppinen mies potki ja hakkasi raa'asti puolisonsa hengiltä Lahdessa: "Teko on aiheuttanut suurta tuskaa ja kärsimystä"

– Teon raakuutta osoittaa se, että syytetty on kohdistanut uhriin suuren määrän monimuotoista tylpää väkivaltaa – – väkivallan laatu, määrä ja kesto osoittaa määrätietoista vahingoittamis- ja surmaamispyrkimystä, syyttäjä kirjoittaa.

Syyttäjän mukaan rikos on erityisen törkeä jo siksi, että epäilty murha on tehty kotirauhan suojaamassa paikassa ja sen on tehnyt uhrille erityisen läheinen henkilö.