Syyrian vankilatragediassa on kuollut lapsia – Suomen ulkoministeriö seuraa tilannetta

Kansainvälisen media mukaan jihadistit hyökkäsivät vankilaan, jossa oli jopa 700 alaikäistä.

Viime viikon torstaina noin sata Isis-taistelijaa hyökkäsi Ghwayranin vankilaan Koillis-Syyriaan. Vankilassa oli arvion mukaan noin 3 500 isisin taistelijaa.

Hyökkäyksestä alkaneissa taisteluissa kuoli lähes 200 ihmistä.

Kiivaiden taisteluiden jälkeen vankilaa hallinneet Isis-taistelijat antautuivat.

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan lapsivankeja on kuollut ja loukkaantunut.

Tilanne päällä edelleen

Ulkoministeriön erityisedustajan Jussi Tannerin mukaan tilanne ei ole vieläkään kokonaan ohitse.

– Se on jatkunut tähän asti. Nyt siellä ilmeisesti vielä viimeisiä taskuja yritetään purkaa vankila-alueella. Se ei ole vieläkään täysin ohi.

Mediatiedot tapahtumista ovat olleet monin paikoin hieman ristiriitaisia ja kokonaiskuvaa on ollut hieman vaikea hahmottaa.

– Lukumäärät ovat vähän mitä sattuu. Ne ovat toistaiseksi kyllä hyvin epävarmoja. Siellä on ollut ehkä 3500-4000 vankia alun perin. Siellä on ollut ehkä 300 hyökkääjää, joista 250 on surmattu. Aika näyttää, että miten se kaikki lasketaan sitten yhteen.

Myös alaikäisten lasten määrä vankilassa on osittain hämärän peitossa.

– Minun saamien tietojen mukaan se on ollut vähän yli 600 alun perin, nyt odotetaan tietoa siitä, että mitä heille kaikille on käynyt.

Lapsiuhrien määrää ei vielä tiedetä

Tannerin mukaan on vielä täysin mahdotonta sanoa, miten monta lasta taisteluissa on kuollut.

Ulkoministerin tietojen mukaan vankilassa ei ole ollut suomalaislapsia, vaikka tiedossa on, että myös suomalaisia Al-Holin leiristä löytyy.

– Se on ollut ihan keskeinen huoli. Al-Holin leiriltä teini-ikää lähestyviä poikia ihan rutiininomaisesti on siirretty miesten vankiloihin. Meillä on ollut mielessä oikeastaan alusta lähtien, että tämä on keskeinen riski nimen omaa pojille.

Tämän riksin vuoksi perheitä, joissa on teini-ikäisiä poikia, on pyritty saamaan kiireellisesti pois leiriltä. Tannerin mukaan kaikki tällaiset perheet on saatu kotiutettua Suomeen.

Jiihadistien hyökkäys kyseiseen vankilaan ei tullut suoranaisena yllätyksenä. Tavoite on ollut tiedossa pitkän aikaa.

– Se on sellainen vankila, josta he ovat ihan sanoneetkin, että he pyrkivät vapauttamaan veljensä tästä vankilasta, Tanner kuvaa.

Syytä sille, miksi hyökkäys tapahtui juuri nyt, ei ole tietoa.

