Syyrian sodalle lyötiin alkutahdit kymmenen vuotta sitten – brutaalin konfliktin loppu ei ole näkyvissä

Viime vuonna taistelut Syyriassa laantuivat, mutta todellista loppua sodalle ei ole näköpiirissä. Assadin hallituksen hallussa on vain noin kaksi kolmasosaa maasta, ja Syyria on jakautunut monien eri ryhmien vaikutusalueisiin.

Sota on ollut äärimmäisen brutaali, ja Assadin hallinto on käyttänyt muun muassa kemiallisia aseita ja tynnyripommeja. Lähes 400 000 ihmistä on kuollut, ja Syyrian sotaa edeltävästä 22 miljoonan asukkaan väestöstä yli puolet on joutunut jättämään kotinsa. Kaiken kukkuraksi Syyriaan iski viime vuonna vakava talouskriisi, jonka seurauksena 60 prosentilla väestöstä ruokaturvallisuus on uhattuna.